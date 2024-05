Carpasio: sindaci italiani e della Val Roya per ricordare i Partigiani e il legame con Saorge (Foto)

Domenica scorsa, alla presenza di tutti i Sindaci della Valle Roya, insieme al primo cittadino di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, del collega di Saorge, Brigitte Bresc, dei Consiglieri Anpi della nostra provincia, sono stati ricordati i Partigiani trucidati dai nazifascisti e si è suggellato il legame che Montalto Carpasio e la stessa Saorge legati.

Non solo dal gemellaggio che a suo tempo venne fatto tra i due Comuni ma da questa unità di intenti e valori resistenziali. A Carpasio, in frazione Costa, si trova il ‘Museo della Resistenza’, fulgido esempio della lotta Partigiana visitato ogni anno da centinaia di studenti provenienti non solo dall'Italia ma anche da altri stati europei.