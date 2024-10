Maltempo: fronte perturbato in arrivo sulla nostra provincia, allerta arancione per temporali dalle 15 e per quasi 24 ore

Diventa arancione dalle 15 di oggi pomeriggio e rimarrà tale fino alle 13 di domani l’allerta diramata questa mattina da Arpal per le prossime ore. Fino ad ora la pioggia è scesa in modo non particolarmente copioso, tra i 10 e i 20 millimetri ma, un fronte perturbato sta risalendo dal mare e porterà forti acquazzoni e temporali, soprattutto tra la Costa Azzurra e la nostra provincia.

Quello di oggi è il terzo giorno di tempo perturbato sulla Liguria, sempre interessata dagli effetti della discesa di aria fredda dal Nord Atlantico verso la penisola iberica. Sul Mar Ligure continuano a formarsi intense strutture temporalesche semi-stazionarie che, dopo qualche ora di pausa notturna, sono tornate ad avvicinarsi alla costa. In particolare nella mattinata odierna le piogge più intense sono state sul territorio compreso fra Portofino e lo spezzino, con temporali orari forti e molto forti: Levanto 52.8mm, Zignago 47.2mm, Casale di Pignone 45.8mm, Brugnato 43.6mm. Da segnalare anche i 14.4mm/5 minuti a Padivarma. A definire i dettagli lo scirocco, vento caldo e umido che soffia da sud-est, fortunatamente mancato protagonista delle scorse ore nel Mar Ligure, rimasto confinato in prossimità della Toscana dove si sono registrate locali criticità soprattutto nel pisano.

Nelle prossime ore dovrebbe aumentare di intensità spostando le precipitazioni più abbondanti sul settore centrale della Liguria, fra genovesato e savonese, con possibile convergenza con i venti settentrionali: attenzione a possibili fenomeni anche molto intensi, critici su un suolo saturo e incapace di assorbire nuove piogge. Durante la notte continuerà ad affluire tanta umidità verso il ponente, dove a tarda notte potrebbe attivarsi una nuova convergenza più costiera; sull’entroterra invece prevarrà l’interazione orografica associata a precipitazioni diffuse e persistenti.

L'allerta:

Nel dettaglio sarà allerta arancione fino alle 15 di domani su tutto il centro-ponente ligure (zone A-B-D – su A inizia alle 15 di oggi). Confermata la chiusura dell’allerta arancione sul levante (Zona C) alle 12 e prosegue con allerta gialla fino alle 22 di oggi. I versanti padani di levante (Zona E) sono in giallo e ci rimarranno fino a domani mattina alle 8.

Le previsioni per le prossime ore:

Oggi condizioni fortemente instabili su tutta la regione, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su ABD tra pomeriggio e sera, forti e organizzati su CE. Intensità fino a forti su ABD, moderate su CE. Cumulate significative su tutte le aree di allertamento. Venti forti da Sud-Est su BC rafficati sui capi costieri esposti e crinali appenninici, fino a forti localmente sui crinali di E. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso sul CentroPonente per onda da Sud-Est.

Tra la notte e tarda mattinata di domani intensificazione dei fenomeni sul Centro-Ponente con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su ABD, forti e organizzati su E occidentale, e bassa probabilità di temporali forti su C. Piogge di intensità fino a forte su ABD. Cumulate precipitative fino ad elevate su AD, significative su B. Graduale cessazione dei fenomeni nel pomeriggio. Venti da Sud-Est localmente fino a 40-50 km/h sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici di B e C. Mare fino a molto mosso per onda da Sud-Est.

Lunedì miglioramento.