Incidente nella notte sulla Statale 20: furgone francese si schianta contro il muro della galleria Cima di Rovere, nessun ferito

Un incidente si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la Statale 20, tra le località di Trucco e Airole, dove un furgone con targa francese ha impattato contro il muro della galleria Cima di Rovere. Il mezzo, secondo quanto ricostruito, ha fatto tutto da solo, senza coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, il personale antincendio delle gallerie e i soccorsi. Fortunatamente, l’uomo alla guida del furgone non ha riportato ferite gravi e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La circolazione è stata temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.