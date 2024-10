Maltempo: nottata senza pioggia ma è in arrivo il primo fronte perturbato dal mare con precipitazioni e temporali

La notte è trascorsa tranquillamente sulla nostra provincia con scarse piogge che non hanno superato i due millimetri. Da mezzanotte siamo in allerta gialla per temporali e, ieri sera, la struttura temporalesca organizzata che per l'intera giornata di ieri è stata sul Mar Ligure orientale, si è via via sfaldata avvicinandosi alla costa di Levante, perdendo contestualmente intensità e successivamente andando a esaurirsi nell'entroterra. Poche le precipitazioni anche ad Est della Liguria. Questa mattina, però, due sistemi temporaleschi si sono organizzati tra la Corsica e la nostra regione (diretto sul Levante) e in mare di fronte alla Costa Azzurra. Proprio questo sta raggiungendo la nostra provincia e potrebbe scaricare la prima parte di acquazzoni previsti oggi.

La situazione meteo dal satellite alle 7.30

Altri sistemi nuvolosi sono minacciosi e si avvicinano a noi. Proprio per questo la giornata odierna, ma anche quella di domani, saranno monitorati attentamente in sede di previsione ed è sicuramente la prossima notte, almeno per ora, a preoccupare di più i previsori del tempo. Il livello di allerta è arancione su Genova, Levante ed entroterra savonese e si tratta, lo ricordiamo, del livello massimo per i temporali. Per la nostra provincia, invece, per ora rimane gialla per temporali fino a mezzanotte, ma non è escluso che, nelle prossime ore, possa essere innalzata a seconda dell'evolversi della situazione.

L'allerta prevista per oggi in Liguria:

La Liguria continua ad essere investita da correnti umide meridionali legate alla presenza di una zona di bassa pressione in discesa dall’Atlantico sull’Europa Occidentale che dovrebbe andare lentamente a posizionarsi sul Mediterraneo: l’evoluzione di tale struttura appare però bloccata ad est da un’estesa zona di alta pressione sui Balcani. La prima fase perturbata di ieri notte è stata caratterizzata dallo sviluppo di sistemi temporaleschi estesi decine o centinaia di chilometri quadrati (sistemi convettivi alla mesoscala) su tutto il Mediterraneo Occidentale: quello più intenso nella zona di nostro interesse è rimasto confinato in mare, fra il golfo della Spezia e il centro del Mar Ligure, riservando solo la parte più debole delle precipitazioni al territorio fra Genova e le Cinque terre. Un secondo temporale, meno esteso e non stazionario ma quasi interamente sulla terraferma, ha interessato l’imperiese, dove ha riversato una cumulata oraria massima di 40.8 mm a Dolcedo.

Decisiva, ancora una volta, la convergenza tra masse d'aria, ossia fra scirocco e tramontana: lo scontro fra questi due venti di temperature e contenuto di umidità differenti potrà favorire la formazione di fenomeni temporaleschi stazionari o quasi stazionari, che nelle prossime ore e fino almeno a metà giornata di domani potranno interessare dapprima il levante e poi il centro della regione. Da questa sera, invece, il flusso più intenso di scirocco investirà il ponente, dove insisterà fino a tutta domenica: ma questo lo vedremo meglio domani.

Le previsioni nel dettaglio:

Quest’oggi recrudescenza dei fenomeni convettivi, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCDE, alta probabilità di temporali forti su A per tutta la giornata. Cumulate significative su tutte le aree di allertamento, e piogge di intensità molto forte su BC, forte su E e moderata su D. Vento in rinforzo da Sud-Est fino a forte su capi costieri esposti di BC, localmente su crinali di E in serata. Moto ondoso in graduale aumento, con mare fino a molto mosso a Ponente per onda da Sud-Est.

Domani, durante la notte e fino alla tarda mattinata, intensificazione delle precipitazioni sul Ponente della regione, con alta probabilità di temporali forti e organizzati su ABD e bassa probabilità su CE. Cumulate fino a elevate su AD e significative su B, intensità fino a forti su ABD. Venti da Sud-Est fino a 40-50 km/h su capi esposti di B e C. Mare fino a molto mosso a Ponente per onda da Sud-Est. Evoluzione incerta, seguire gli aggiornamenti.