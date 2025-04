E' morto Sergio Peracchi, il marito dell'avvocato Ersilia Ferrante.

Il Club per l'Unesco di Sanremo Odv porge sentite condoglianze alla famiglia: "Il presidente Ciro Esse e i soci del Club per l'Unesco di Sanremo Odv sono vicini, con affetto, al grave lutto che ha colpito Ersilia Ferrante, vicepresidente dell'associazione matuziana, e le sue figlie per la scomparsa del marito Sergio Peracchi".