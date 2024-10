Casa di Comunità Imperia, Viale (Lega): "Luogo fondamentale per integrare sanità e territorio"

“Sono contenta per l’inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Imperia, seconda in provincia ad essere attivata dopo quella di Bordighera. Un’opera importante che arricchisce il nostro territorio e offre ai cittadini servizi sanitari essenziali. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, proseguendo l’obiettivo di creare spazi dedicati alla salute e al benessere della nostra comunità. Quest’opera è stata realizzata nell’edificio già esistente del nuovo Palasalute di Imperia, che inaugurai come assessore nel 2017. Il nostro obiettivo è stato fin dall’inizio l’integrazione ospedale territorio proprio per evitare gli accessi impropri al Pronto Soccorso e di offrire in un’unica 'Casa' le risposte ai bisogni dei cittadini. Tutto realizzato grazie ai fondi del PNRR. Voglio ricordare che il Palasalute (oggi in parte Casa di Comunità di Imperia), aveva subito dei ritardi a causa degli errori tecnici commessi dalla precedente amministrazione di sinistra, che aveva pianificato la sua costruzione su un’area non idonea. Per fortuna siamo riusciti a porre rimedio agli sbagli precedenti rivedendo il progetto e garantendo che sia il Palasalute che la Casa di Comunità oggi potesse finalmente aprire e servire il territorio”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, candidata alle elezioni regionali, sull’apertura della nuova Casa di Comunità di Imperia.