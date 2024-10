Il Colonnello dei Carabinieri Marco Morganti lascia la provincia dopo tre anni di lavoro: il ringraziamento della Confcommercio

La Confcommercio di Sanremo, attraverso il Presidente Andrea Di Baldassare, intende salutare e ringraziare il Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Marco Morganti, trasferito ad altro incarico.

Sottolinea Andrea Di Baldassare: “Ringraziamo sentitamente il colonnello Morganti per il lavoro che ha svolto nei suoi tre anni di permanenza ai vertici dell’Arma della provincia di Imperia. Lo ringraziamo per il suo impegno nel territorio e in particolare con il territorio, avendo sempre avuto la capacità e lungimiranza di condividere con chi, come noi, vive quotidianamente la realtà cittadina, problemi e iniziative. Siamo pronto a dare il benvenuto al nuovo Comandante provinciale dei carabinieri, augurandogli un buon lavoro e ricordandogli fin d’ora che troverà sempre la Confcommercio a disposizione per ogni collaborazione utile a garantire la sicurezza del territorio, con il solo fine di contribuire, come nostra abitudine, alla convivenza civile, che è alla base del positivo prosperare dei nostri centri cittadini”.