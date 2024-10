Elezioni regionali, a Sanremo arriva anche Conte: "Priorità a sanità e infrastrutture, Salvini pensi ai problemi attuali e non al ponte sullo Stretto" (Foto e video)

L'ex Presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato oggi protagonista a Sanremo, dove è arrivato per supportare i candidati del suo partito in vista delle imminenti elezioni regionali. L'incontro, svoltosi in piazza Colombo, ha attirato numerosi sostenitori e cittadini curiosi di ascoltare le parole del leader pentastellato, che sta portando avanti un tour elettorale in tutta la Liguria.

Durante il comizio, Conte ha toccato temi cruciali per la regione, a partire dalla sanità, un argomento che ha assunto grande rilevanza nel dibattito pubblico delle ultime settimane a causa delle carenze riscontrate negli ultimi anni. Conte ha sottolineato la necessità di una gestione più efficiente dei fondi regionali per garantire a tutti i cittadini un accesso equo e di qualità ai servizi sanitari.

Altro tema di rilievo affrontato dal leader del M5S è stato quello delle infrastrutture, una questione particolarmente sentita in Liguria, regione che spesso si trova a fare i conti con problemi legati alla viabilità e ai collegamenti. Conte ha ribadito l'importanza di investire in modo strategico per migliorare la mobilità e garantire uno sviluppo sostenibile per il territorio.

"Come fare per ridurre i tempi per migliorare le infrastrutture? Una prima iniziativa ideale sarebbe di dire al ministro Salvini di concentrarsi sull'esistente, anziché fantasticare un ponte sullo Stretto, che verrebbe a costare 15 miliardi", ha detto Giuseppe Conte. "Qui bisogna migliorare le infrastrutture viarie e quelle ferroviarie. A Ventimiglia si viaggia ad un binario unico e 1500 volt: se uno scende e va a piedi fa prima. Potenziamo la rete ferroviaria esistente. Lavoriamo alla manutenzione, ordinaria e straordinaria. Prima di buttare fumo negli occhi ai cittadini, sarebbe importante curare la manutenzione: viadotti, ponti, autostrade e strade stanno andando a pezzi".

Prima di Sanremo, Conte ha fatto tappa a Ventimiglia, dove era accompagnato dal senatore del M5S Luca Pirondini e dal referente regionale del Movimento, Roberto Traversi. L'incontro di Sanremo si inserisce in una serie di appuntamenti che vedono Giuseppe Conte impegnato in prima linea per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali, con l'obiettivo di consolidare la presenza del partito e promuovere un programma basato su riforme strutturali e attenzione alle esigenze dei cittadini.