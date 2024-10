M5S, Giuseppe Conte a Ventimiglia: "Un polo tecnologico è la soluzione migliore per il parco Roja" (Foto e video)

"La soluzione migliore per il parco Roja noi crediamo sia costruire un polo tecnologico dedicato alla green economy, alla ricerca e allo sviluppo. Abbiamo la possibilità di creare una collaborazione fruttuosa tra atenei italiani e francesi e, quindi, c'è tutta la possibilità di rilanciare questo polo in direzione dello sviluppo per le start up e la green economy" - dice il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte in visita a Ventimiglia.

"Il tema dell'immigrazione è particolarmente sentito" - sottolinea Conte che, oggi, ha incontrato i rappresentati locali e i candidati regionali del M5S, le associazioni, i comitati e i cittadini davanti alla stazione ferroviaria della città di confine - "Questo governo non può oggi volgersi dall'altro lato. Giorgia Meloni, per esempio quando si parla di immigrazione, di sensazione e percezione dei cittadini di una insicurezza diffusa, dovrebbe venire qui e vedere come vivono le persone per capire quali soluzioni si possono offrire ai migranti che sono per strada, che non hanno nessuna possibilità o prospettiva e non vengono neppure presi in consegna per le procedure necessarie".

Conte ha ascoltato i problemi e le preoccupazioni esposti dai presenti su diversi temi: trasporti, infrastrutture, sanità e ambiente. "Con la manutenzione ordinaria e straordinaria si potrebbe già mettere in sicurezza e migliorare il sistema viario e ferroviario. Il sistema sanitario nel Ponente è un disastro, siamo in allarme rosso in tutta Italia" - afferma Conte - "Qui è una zona abbandonata, rischiamo di essere la periferia nella periferia. Per prima cosa a Orlando ho chiesto trasparenza. E' il metodo di governo che deve cambiare, bisogna ascoltare i bisogni dei cittadini e partire dalla valorizzazione del territorio. Stiamo facendo un processo costituente".

"Abbiamo un serio rischio in Italia, il fatto che aumenta sempre di più l'astensionismo. Si riduce la platea dei cittadini che quando arriva l'appuntamento elettorale consapevolmente vanno a votare, aumenta la sfiducia nelle classi politiche, veniamo descritti come tutti uguali. Molte persone che hanno votato la Meloni e oggi sono delusi o traditi da lei perché era stato promesso il taglio delle accise e, invece, adesso aumentano o che avrebbe aumentato le pensioni minime e adesso scopriamo che sono tre euro al mese ma il problema è che aumenta l'astensionismo. I cittadini non vanno più a votare" - mette in risalto Conte - "E' importante che in massa andiate a votare per cambiare rotta".