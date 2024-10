Bordighera si prepara al Natale: iniziata l'installazione delle luminarie (Foto)

Bordighera si prepara alle festività natalizie. E' iniziata questa mattina l'installazione delle luminarie che abbelliranno e illumineranno le vie della città durante il periodo natalizio.

55mila euro è la cifra messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per agghindare la città in occasione del maggiore afflusso turistico previsto per le festività natalizie e di fine anno. "Quest'anno le luminarie saranno completamente diverse" - svela il sindaco Vittorio Ingenito - "Verranno accese verso l'8 dicembre".

La ditta incaricata del noleggio, del montaggio, della manutenzione e dello smontaggio delle luminarie natalizie, Seghieri s.r.l., ha iniziato a posizionarle partendo dalla via di fronte al mercato coperto e nei prossimi giorni verranno installate in vari punti della città in modo tale che siano pronte entro l'8 dicembre. "E' un affidamento che abbiamo scelto per tempo proprio per consentire alla società di poter operare tempestivamente per poi poter fare delle verifiche sulle installazioni prima dell'8 dicembre e capire se ci saranno degli aggiustamenti da fare o meno" - fa sapere il primo cittadino.