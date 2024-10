Successo per Massimo Venturiello al casinò di Sanremo con la commedia “Chicchignola”

Pubblico entusiasta per Massimo Venturiello, Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale, Carlotta Proietti, che ieri sera hanno presentato una splendida “Chicchignola” omaggio ad Ettore Petrolini. Una commedia contemporanea e tradizionale al tempo stesso ha aperto la nuova stagione teatrale del Casinò di Sanremo che accompagnerà gli appassionati sino al maggio 2025 con tutta una serie di pièce tra le più richieste a livello nazionale.

“Abbiamo assistito ad una bella pagina del nostro miglior teatro, rendendo omaggio ad un grande interprete. Massimo Venturiello e tutti gli attori in scena hanno saputo trasmettere quelle emozioni che solo la scena teatrale sa trasferire. Ringrazio gli insegnanti e i ragazzi presenti. Il prossimo appuntamento è per il 3 novembre con Silvio Orlando, per cui riscontriamo una grande attenzione e attesa, che l'autorevole Maestro merita." Sottolinea il consigliere del Casinò dott. Eugenio Nocita.

Da oggi è possibile acquistare l’abbonamenti a sette spettacoli:

• Platea Primo settore € 25,00

• Abbonamento €150 sette spettacoli

• Platea secondo settore € 20.00

• Abbonamento €120 sette spettacoli

• Galleria € 15.00

• Abbonamento € 90 sette spettacoli

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle 16 alle 20. Tutti i giorni, sino al 20 ottobre 2024 dalle ore 16 alle 20 nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle 16 alle 21. Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp. Mail: info@ilteatrodellalbero.it

Sergio Orlando - 3 novembre, domenica 21

La Vita davanti a sé, dal testo “La vie devant a soi” di Romain Gary (Emile Ajar), riduzione e regia Silvio Orlando

Domenica 17 Novembre, ore 21

Vanessa Gravina e Giulio Corso

Testimone d’accusa di Agatha Christie, traduzione di Eduardo Erba: con la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino e con Michelechele Demaria Antonio Tallura Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti Paola Sambo Francesco Laruffa Erika Puddu Lorenzo Vanita’, Regia Geppy Gleijeses, Scene Roberto Crea, Costumi Chiara Donato, Artigiano Della Luce Luigi Ascione, Musiche Matteo D’Amico, Aiuto Regia Norma Martelli. Lo Spettacolo è d edicato alla memoria Del M° Giorgio Ferrara. Foto di scena Tommaso Lepera, produzione Gitiesse Artisti Riuniti. Produzione GITIESSE ARTISTI RIUNITI

2025 - Nancy Brilli

4 marzo, martedì

L’Ebreo Di Gianni Clementi. Cast in via di definizione, scene Toni Di Pace, costumi Giusy Giustino. Regia Pierluigi Iorio

13 marzo, giovedi - Massimo Ghini

Il Vedovo, tratto dal film di Dino Risi, con Massimo Ghini e Riccardo Rossi. Produzione Il Parioli teatro

30 marzo domenica ore 21.00

Luca Barbareschi

November, Di David Mamet. Con Luca Barbareschi, Chiara Noschese Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni. Regia Chiara Noschese. Scene Lele Moreschi

18 aprile, venerdì ore 21.00

Debora Caprioglio E Corrado Tedeschi

Plaza Suite di Neil Simon, traduzione di Maria Teresa Petruzzi, con Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio. Regia di Ennio Coltorti, scena di Andrea Bianchi, produzione Skyline Production, coproduzione La Contrada

14 maggio, mercoledì ore 21

Lino Guanciale

Napoleone. La morte di Dio di Davide Sacco, da Victor Hugo con Lino Guanciale e con Simona Boo, Amedeo Carlo Capitanelli, testo e regia Davide Sacco, aiuto regia Flavia Gramaccioni, scene Luigi Sacco costumi Daniele Gelsi, organizzazione Luigi Cosimelli produzione Ilaria Ceci, una produzione LVF - Teatro Manini di Narni.