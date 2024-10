Pompeiana, un anno sotto la lente: il Comune approva la relazione sulla Performance 2023

Il Comune di Pompeiana ha recentemente deliberato l'approvazione della Relazione Consuntiva sulla Performance dell'anno 2023, segnando un importante passo avanti nella gestione delle risorse umane e nell'efficienza amministrativa. La riunione della Giunta Comunale, tenutasi il 25 settembre 2024, ha visto la presenza completa dei membri, con il Sindaco Vincenzo Lanteri alla guida delle discussioni.

La relazione approvata riflette i risultati dell'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, introdotto per migliorare la qualità dei servizi offerti dall'ente e per valorizzare le competenze professionali del personale attraverso un sistema meritocratico di premi e incentivi. Questo sistema è stato progettato per assicurare una gestione trasparente e efficiente, enfatizzando la valorizzazione del merito e il miglioramento continuo delle performance organizzative e individuali.

In particolare, il sistema di valutazione adottato dal Comune di Pompeiana misura le prestazioni del personale in termini di raggiungimento degli obietivi predefiniti, valutando sia i comportamenti organizzativi che le competenze professionali. Il Nucleo di Valutazione, dopo l'approvazione della relazione, procederà alla validazione di questa e alla stesura delle proposte di valutazione per i funzionari titolari di posizioni organizzative.

In poche parole, l'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e assicurarsi che il personale sia valutato in modo giusto, premiando chi lavora bene. Inoltre, per mantenere tutto trasparente e chiaro, il documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa. Questo permette ai cittadini di vedere come viene gestito il comune e come si lavora per migliorare i servizi.

L'iniziativa dimostra l'impegno di Pompeiana a lavorare in modo aperto e meritocratico, valorizzando i dipendenti che si distinguono e migliorando costantemente i servizi offerti alla comunità.