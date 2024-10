Castellaro, dalla Regione 559 mila euro per la riqualificazione stradale

Saranno affidati i primi di novembre i lavori per la riqualificazione di due strade nel Comune di Castellaro: strada Rovescala, finanziata grazie alla misura 4.3 del PSR per un ammontare di 115 mila euro, e la strada intercomunale Castellaro-Pompeiana, finanziata grazie alla misura 7.2 del PSR, con 444 mila euro.

“Ringraziamo Regione Liguria, in particolare il Presidente facente funzioni Alessandro Piana ed i suoi uffici regionali per la disponibilità e la competenza”. Commenta il Vicesindaco Mattia Arnaldi.



Conclude il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana: ”Due interventi importanti per gli abitanti di Castellaro, per un finanziamento complessivo di 559 mila euro. In questi anni Regione Liguria ha supportato i piccoli Comuni dell’entroterra, sia con finanziamenti finalizzati a migliorare la viabilità e la vivibilità dei territori, sia con investimenti in marketing territoriale, volti a valorizzare gli eventi più caratteristici e le eccellenze del territorio”.