Sanremo: strisce pedonali 'sbiadite', la lamentela di un nostro lettore da corso Inglesi (Foto)

Un nostro lettore, Antonio, ci ha scritto per segnalare un problema relativo alle strisce pedonali:

“In corso Inglesi (angolo via Galilei), come esattamente qualche anno fa le strisce pedonali sono fatiscenti per non dire inesistenti e le macchine arrivano a forte velocità soprattutto da corsi degli Inglesi. Credo siano le uniche strisce pedonali dove sono i pedoni a fermarsi in attesa che passino prima le macchine e poi loro, pur di non essere investite. Come potete notare dalla foto a pochi metri invece vi sono strisce fatte nuove di zecca con anche il dosso pedonale”.