Sanremo, ritorna puntuale l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais

Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 20.45, all’Hotel Nazionale Best Western di Sanremo (IM), in Via Matteotti 3, è previsto un open day di presentazione del corso di primo livello della delegazione Ais di Imperia. Le lezioni inizieranno poi martedì 29 ottobre per concludersi lunedì 16 dicembre 2024. Le iscrizioni sono già disponibili sul sito https://www.aisliguria.it/corsi/119-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-serale-2024.html.

I corsi di primo livello permettono di acquisire una conoscenza qualificata e riconosciuta della cultura enogastronomica nazionale e internazionale. «La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo ai nostri corsi una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono gli argomenti che rappresentano le basi della professionalità del sommelier».

Tra gli argomenti affrontati nel percorso di primo livello la figura e le funzioni del sommelier, la viticoltura, l’enologia in relazione alla produzione e alle componenti del vino e la tecnica di degustazione, con un esame gusto-olfattivo; tra i prodotti degustati spumanti, vini passiti, di vendemmia tardiva, muffati e liquorosi, ma anche birra, distillati e liquori. Il corso si conclude con un esame finale.

Info e iscrizioni su www.aisliguria.it.