Bordighera, abato incontro sulla sanità organizzato dal consigliere Pd Ioculano

Enrico Ioculano torna a battere sulla sanità con un incontro pubblico questo sabato: “La sanità che vogliamo: analisi e proposte in provincia d’Imperia”

L’evento si terrà sabato 19 ottobre 2024, alle ore 16:30, presso la Chiesa Anglicana di Bordighera, in via Regina Vittoria 4. Sarà importante occasione per confrontarsi sullo stato attuale e sulle prospettive del sistema sanitario locale. L’incontro mira a offrire un’analisi approfondita delle problematiche sanitarie e a proporre soluzioni concrete per migliorare i servizi sul territorio.

Il convegno sarà moderato dalla senatrice Donatella Albano, che guiderà il dibattito tra i relatori invitati:

• Enrico Ioculano, Consigliere regionale, che illustrerà le proposte e le strategie politiche per potenziare la sanità a livello regionale e locale.

• Giuseppe Trucchi, Consigliere comunale ed ex dirigente dell’ASL1, che porterà la sua esperienza diretta nella gestione dei servizi sanitari e discuterà le principali criticità del sistema.

• Mara Lorenzi, Medico ed ex Consigliera comunale, che offrirà il suo punto di vista sulle esigenze dei cittadini e dei professionisti sanitari.

• Maurizio Vichi, Medico, che condividerà le sue proposte per migliorare l’assistenza sanitaria nella provincia.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo per approfondire le necessità della sanità imperiese e individuare soluzioni condivise per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

"La sanità è un tema che riguarda tutti: per quello invito tutti i residenti della provincia di Imperia e i professionisti della sanità a partecipare a questo momento di confronto e progettazione per costruire insieme la sanità che vogliamo" conclude il consigliere regionale di opposizione Enrico Ioculano, ricandidato alle elezioni del prossimo 27 e 28 ottobre.