L’assessore Scajola a Montegrosso e Aquila D’Arroscia: “Proseguire nella valorizzazione dell’entroterra nostra priorità”

Domenica pomeriggio in valle Arroscia per l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola. Scajola ha infatti partecipato alla 53esima edizione della tradizionale Festa della castagna di Montegrosso Pian Latte, accompagnato dal sindaco Marco Ferrari, e alle celebrazioni in onore di Santa Reparata ad Aquila d’Arroscia insieme al sindaco Tullio Cha e alla comunità del paese.

“È sempre un piacere vedere i nostri borghi, il nostro entroterra vivo e attivo come nella giornata odierna – sottolinea Scajola -. A Montegrosso e ad Aquila due momenti differenti di festa vissuti, ugualmente, dalla cittadinanza con felicità, ma anche con impegno verso le tradizioni. Come Regione Liguria, in questi anni, abbiamo fatto molto non solo per preservare, ma anche e soprattutto per valorizzare il nostro entroterra. Attraverso le politiche di rigenerazione urbana, nella sola valle Arroscia, abbiamo investito circa 2 milioni di euro per avviare 10 progetti volti a rendere il territorio più bello, ma anche più funzionale. L’obiettivo per i prossimi cinque anni è quello di proseguire sulla strada intrapresa ampliando ancora, laddove possibile, le risorse per i piccoli paesi che rappresentano una parte fondamentale della provincia di Imperia e di tutta la Liguria”.