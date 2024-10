Sanremo: la nuova vita di Progetto Comune, da lista civica ad associazione politica (Foto)

Presentato oggi quello che sarà il nuovo Progetto Comune, la lista civica di centro sinistra che ha corso nelle ultime elezioni amministrative a Taggia e a Sanremo.

"Dalle sue origini nel 2021 - spiega Alberto Pin - Progetto Comune ha sentito il bisogno di evolversi, grazie anche al risultato inaspettato delle elezioni di Sanremo. L'obiettivo è porsi come tramite tra cittadini e amministrazioni, cercando di coniugare tutti i movimenti di sinistra".

A lui fa eco il consigliere comunale di Taggia Jacopo Siffredi: "La partecipazione politica di questo paese è notevolmente cambiata, bisogna invertire la tendenza e Progetto Comune punta a farlo. Noi vogliamo una sinistra propositiva, che cerchi di discostarsi dalle idee del centrodestra con proposte concrete, esorcizzando quella retorica per cui saremmo 'quelli dei no' nei confronti della destra".

Alla presentazione del nuovo Progetto Comune era presente anche la candidata alle regionali Alessandra Giussani: "Dobbiamo cercare di fare progredire la sinistra. Ci sono molti soci importanti che oggi non sono qui, ma continuiamo a incontrarci periodicamente. È un'idea che va avanti e di questo sono fiera".

Per la politica sanremese erano presenti l'assessore Fulvio Fellegara e i consiglieri Marco Cassini e Vittorio Toesca Caldora. "Fare una bella iniziativa è facile, dare continuità è difficile - ha detto in vicesindaco - Vedere che qui si fa lo sforzo di stare in campo anche fuori dalla campagna elettorale è importante. Sarà un lavoro lungo ma qualsiasi cosa si riuscirà a costruire sarà utile".