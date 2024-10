Sanremo, un successo la lezione magistrale sulla cultura e le origini delle arti marziali (Foto)

Si è tenuta venerdì pomeriggio, presso la Sala del Convento dei Frati Cappuccini in via Cappuccini 54, la conferenza stampa dedicata alla presentazione della Lezione Magistrale e del Seminario dal titolo “La culla della antica Cina: alle radici delle arti marziali e dello sviluppo dell’energia interna”. L’evento, organizzato dall’Associazione Karate Sanremo, ha visto una buona partecipazione di pubblico e ha offerto un affascinante viaggio alla scoperta delle origini delle arti marziali cinesi e del loro profondo legame con la cultura e la tradizione dell’Estremo Oriente.

L’incontro ha visto la presenza di diverse personalità di spicco del panorama sportivo e culturale locale. Tra i partecipanti, Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport di Sanremo, che ha aperto la conferenza con un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovano non solo lo sport, ma anche la conoscenza culturale e l’arricchimento personale. “Eventi come questo offrono una preziosa opportunità di avvicinare la nostra comunità a culture millenarie e a discipline che sono molto più di semplici attività fisiche: sono una filosofia di vita,” ha affermato l’assessore Sindoni.

Protagonista dell’evento è stato il Maestro Gianfranco Pace, fondatore dell’ITKKA (International TaijiQuan Kung Fu Association), che ha tenuto una lezione magistrale sull’evoluzione delle arti marziali in Cina, spiegando come queste discipline siano state utilizzate non solo per il combattimento, ma anche per il benessere fisico e mentale, grazie all’uso dell’energia interna (Qi) e a tecniche di meditazione che hanno radici antichissime.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti dell’Associazione Karate Sanremo, tra cui il Presidente, Maestro Fernando Giancola, il Vicepresidente Mario Ventimiglia e gli insegnanti tecnici Roberto Bestagno e Gina Mela, responsabile del settore TaijiQuan. L’iniziativa, oltre a offrire un approfondimento sulla storia delle arti marziali cinesi, ha dato risalto all’importanza della pratica del TaijiQuan e del Karate come discipline che promuovono l’equilibrio tra corpo e mente.

Il Maestro Gianfranco Pace ha illustrato come le antiche pratiche marziali siano ancora oggi un efficace strumento di sviluppo dell’energia interna e dell’autocontrollo, oltre a contribuire al miglioramento della salute fisica e della stabilità emotiva. Al termine della conferenza, i presenti hanno avuto la possibilità di porre domande e interagire con i relatori, creando un momento di confronto e scambio culturale.