Pigna: il vescovo diocesano Antonio Suetta partecipa ad un service del Lions Club Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi marittime

Il vescovo Antonio Suetta sarà a Pigna il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 9.45, dove è in programma un service del Lions Club Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi marittime per aiutare il parroco in merito a lavori di ristrutturazione della Chiesa San Michele Arcangelo "Noi Lions - si spiega nella nota - abbiamo risposto alla richiesta di Don Mirko Belloli con una giornata culturale. Guidati dalla signora Laura Rebaudo (guida ambientale) si farà il giro delle Chiese più importanti dove sono custoditi quadri di valore assoluto soprattutto del pittore Canavesio, ma andremo anche a visitare la grotta della Madonna di Lourdes, un antico forno e frantoio. A fine mattinata un buffet preparato dalla Comunità di Pigna allieterà i partecipanti. L’intero ricavato sarà devoluto al Parroco di Pigna per la ristrutturazione della Chiesa".