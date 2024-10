Lotta allo spreco alimentare, Sonia Viale: "Redistribuire il cibo in eccedenza" (Foto e video)

"Un problema, quello della lotta allo spreco alimentare, che mi sta particolarmente a cuore. È ancora troppo alta, infatti, la percentuale di cibo che viene buttato via, mentre sono ancora troppe le persone che hanno difficoltà ad acquistare cibo" - dice il consigliere regionale e candidata con la Lega alle elezioni regionali Sonia Viale, che è stata la promotrice e prima firmataria della proposta di legge sulle “Norme per la riduzione degli sprechi alimentari".

Viale, nel pomeriggio odierno, ha infatti partecipato al convegno "Come trasformare lo spreco alimentare in una risorsa" proposto dall'associazione Terra di Ponente presso la sala convegni di Sant'Agostino a Ventimiglia. "Già nel 2020 ho fatto approvare dalla Giunta il piano strategico regionale contro lo spreco alimentare" - fa sapere Viale - "Fu un'attività fatta con il mondo dell'associazionismo, con le asl, con il banco alimentare di cibo e con tutti i soggetti protagonisti della grande distribuzione. La proposta di legge contro lo spreco alimentare, che è già stata depositata in Regione, propone una redistribuzione del cibo in eccedenza".

"Siamo tutti protagonisti, dai cittadini agli operatori, ai distributori, ai produttori e al mondo dell'associazionismo che può fare da tramite tra chi produce cibo e le persone bisognose" - afferma Viale - "Questo anello di congiunzione tra questi due mondi è fondamentale".