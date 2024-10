Elezioni regionali, Sonia Viale: "Sono legata al territorio e ho esperienza politica" (Foto e video)

"Vivo nel Ponente ligure, sono sempre rimasta molto legata al mio territorio, ho maturato un'esperienza in politica per anni, sia nei ministeri che in regione, e ho portato dei risultati importanti, come il mantenimento dell'ospedale Saint Charles, che è un presidio ospedaliero utile per tutta la provincia di Imperia, e vorrei continuare il mio impegno politico per il Ponente". E' l'appello al voto di Sonia Viale, consigliere regionale uscente e candidata consigliere con la Lega alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Credo che l'esperienza politica sia importante e che avere come presidente Bucci sia la continuità con il governo e con i comuni e rappresenti, quindi, la possibilità di dare un futuro sulle infrastrutture, sulle grandi opere, e non solo, e tutelare i piccoli comuni come solo un sindaco sa fare" - dice Viale, candidata consigliere regionale a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Domenica e lunedì, quindi, votiamo Bucci" - afferma Viale - "Mettiamo una croce sul simbolo della Lega e scriviamo Viale".