A Ventimiglia un convegno su "Come trasformare lo spreco alimentare in una risorsa" (Foto e video)

"Come trasformare lo spreco alimentare in una risorsa" al centro del convegno proposto, nel pomeriggio odierno, dall'associazione Terra di Ponente presso la sala convegni di Sant'Agostino a Ventimiglia.

"L'abbondanza è un dono per tutti. Non tutti possono immediatamente goderne. L'abbondanza è per la condivisione e per l'innovazione. Nel momento in cui il cibo si trasforma in proprietà da vendere per avere un guadagno, l'uomo diventa il padrone del dono ricevuto e genera schiavitù, soprusi e violenze" - sottolinea il relatore Marco Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, nel corso del convegno dopo l'intervento di Tito Giro, presidente di Terra di Ponente, di don Ferruccio Bortolotto, parroco della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia e del sindaco Flavio Di Muro. A moderare l'evento era Luisa Alborno. Per l'occasione erano presenti, oltre a cittadini e associazioni, anche autorità civili, locali, provinciali e regionali, come i consiglieri regionali Enrico Ioculano, Veronica Russo e Sonia Viale, gli assessori di Ventimiglia Serena Calcopietro e Adriano Catalano, i consiglieri comunali Enzo Di Marco, Giovanni Ascheri, Vera Nesci, il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia di Imperia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Fabio Perri, il capo gruppo del consiglio comunale di Sanremo Luca Lombardi e l'ex sindaco di Imperia Paolo Strescino.

"Il totale della produzione alimentare lungo tutta la filiera comprende i prodotti alimentari nei diversi stadi della filiera a diversi gradi di trasformazione: materia prima, semilavorato e prodotto finito. La disponibilità alimentare genera tre componenti: lo scarto alimentare, l'eccedenza alimentare e il consumo umano" - afferma Lucchini - "Il dono del cibo non ha prezzo".

Si è parlato anche della proposta di legge contro lo spreco alimentare, già depositata in Regione, che vedrebbe coinvolti i comuni insieme alle associazioni di categoria, commerciali e sociali. "Sonia Viale è la prima firmataria della legge regionale contro lo spreco alimentare, che è fondamentale e mi auguro che venga ripresa dalla prossima amministrazione regionale" - sottolinea Lucchini - "La maggior parte degli alimenti ha un'etichetta con la data che consiglia il termine entro il quale bisogna consumare i prodotti, un sistema molto utile per evitare di sprecare cibo".

La sensibilità dell'associazione ha portato a organizzare il convegno su una tematica etica e sociale che coinvolge tutte le persone. "L’associazione culturale Terra di Ponente ha deciso di promuovere un convegno contro lo spreco alimentare per cercare soluzioni alternative al recupero di quel 30% di prodotti alimentari che a livello mondiale vengono sprecati e che potrebbero nutrire milioni di persone ridotte alla fame a causa della desertificazione dei territori dovuti al cambiamento climatico, alle guerre e alla conseguente migrazione incontrollata delle popolazioni" - dice Tito Giro, presidente di Terra di Ponente - "Sul finire della legislatura regionale in Liguria è stata presentata una proposta di legge che richiama alla responsabilità etico sociale la politica nella ricerca di indirizzi e soluzioni da trovare insieme alle associazioni di categoria e sociali. L’associazione Terra di Ponente attraverso questo convegno spera di risvegliare le coscienze di chi ha gli strumenti per poter iniziare un nuovo percorso etico sociale".