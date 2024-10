Ventimiglia, migranti intrappolati sotto al ponte ferroviario: mobilitazione di soccorsi (Foto e video)

Migranti rimangono intrappolati nei cunicoli sotto il ponte della ferrovia di via Tenda. Scattano così i soccorsi per salvarli. E' successo in mattinata a Ventimiglia nei pressi del sottopasso ferroviario vicino al fiume Roya.

Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria, la polizia di stato, polizia locale, i vigili del fuoco e le squadre del Saf.

Probabilmente si stavano nascondendo dalle forze dell'ordine che stavano facendo uno sgombero sotto al cavalcavia ma a causa dell'innalzamento dell'acqua del fiume Roya sono rimasti intrappolati.