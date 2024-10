Migranti a Ventimiglia, accampamenti abusivi alle Gianchette: sgomberati dalle forze dell'ordine (Foto e video)

Materassi, sedie, tende e tanti rifiuti. E' la scena che si sono trovati davanti le forze dell'ordine giunte, alla prima luce del giorno, alle Gianchette a Ventimiglia. E' stata così sgomberata l'area sotto il cavalcavia vicino agli argini del fiume Roya. Un'intervento congiunto tra Comune, polizia locale, commissariato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco si è, infatti, svolto in mattinata per riportare ordine, decoro e sicurezza in una zona ormai da tempo abbandonata.

Un'ulteriore azione coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Valerio Massimo Romeo. Sul posto sono intervenuti anche una ruspa, i tecnici del Comune, gli addetti della Teknoservice e Ars ecologia per disinfettare e pulire l'area. Presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera. I vigili del fuoco hanno inoltre controllato l'area per assicurarsi che non vi fossero bombole del gas o fornelli da campo accesi che quindi avrebbero potuto innescare possibili incendi.

Sono state controllate una ventina di stranieri, tutti uomini, che vivevano sotto al cavalcavia in condizioni di degrado.