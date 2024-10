Ventimiglia, passarella Squarciafichi. Un nostro lettore: "progetto Inutile"

Il nostro lettore Francesco C. scrive alla redazione per esprimere il proprio parere in merito alla passarella Squarciafichi a Ventimiglia.

"Sono qui di nuovo ad esprimere i miei criticismi sul progetto. Poveri soldi nostri! Il rendering mostra due cose: l'inutilita' di avere una passerella che sembra un moderno ponte di Brooklyn con tonnellate di inutile cemento e pietre. Poi a mio avviso di superconsumato professionista e forense, la campata è sostenuta da un solo appoggio piazzato nel centro dl flusso principale delle acque, quindi dove passeranno tutti i detriti e tronchi che scendono a valle trasportati dalle piene irruente formando un ostacolo che addossandosi al pilone crea una barriera di ostscolo alla corrente, questo darà una spinta considerevole compromettendo la stabilita' e favorendone il crollo. a meno che non sia costruito con una forma (diciamo a prora di nave)per sviare le acque impedendo così l'accumulo dei detriti, ma a me non sembra che abbia queste fattezze, se si piazzasse il supporto dal lato opposto il problema non esisterebbe o sarebbe il minimo. Pensateci".