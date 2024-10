Disposta a Bordighera la chiusura al traffico veicolare di via Bigarella, nel tratto tra via San Bernardo e via Aldo Moro, da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

L'ordinanza comunale si è resa necessaria in seguito alla programmazione dei lavori di rifacimento marciapiedi.

Verrà comunque garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.