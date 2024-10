Un aiuto alle famiglie in difficoltà, Vallecrosia raccoglie materiale scolastico usato (Foto)

Zaini, astucci e quaderni. Vallecrosia raccoglie tanto materiale scolastico usato, in buono stato, per aiutare le famiglie in difficoltà. Si conclude con successo lo "zaino sospeso" dei Lions, un service messo in atto nel mese di settembre e che si è prolungato fino a ieri, il 5 ottobre.

La raccolta solidale di materiale scolastico presso la libreria Pellegrino, Il Quadrifoglio e la cartoleria Rey di Vallecrosia si è chiusa ieri con una raccolta di zaini, astucci, libri e quaderni usati presso i giardini Falcone e Borsellino sul solettone sud.

Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, il consigliere comunale Enrico Amalberti e alcuni membri del Lions Club Bordighera Otto Luoghi che hanno accolto i cittadini che, con grande generosità e solidarietà, hanno consegnato ogni articolo utile per la scuola. Il materiale raccolto verrà unito insieme a quello donato nelle attività commerciali della città e poi sarà distribuito dai Servizi sociali alle famiglie in difficoltà in base alle necessità. "L'iniziativa è andata molto bene" - commenta il vicesindaco Marilena Piardi - "E' stato tantissimo il materiale raccolto".

Quest'anno l'iniziativa dei Lions in collaborazione con i Servizi sociali della città era dedicata alla memoria del dottore e socio del Lions Club di Ventimiglia Luigi 'Gigi' Amorosa, prematuramente scomparso. "Il service è stato un successo, sicuramente lo ripeteremo il prossimo anno" - dice Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi e moglie di Luigi 'Gigi' Amorosa - "I cittadini di Vallecrosia hanno dimostrato, ancora una volta, di essere molto generosi e solidali partecipando a un'iniziativa che davvero aiuta la comunità".