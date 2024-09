Un aiuto alle famiglie in difficoltà, a Vallecrosia arriva lo "zaino sospeso" (Foto e video)

Una raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà ha preso ufficialmente il via ieri a Vallecrosia. Si tratta dell'iniziativa "zaino sospeso", un service Lions, che durerà per tutto il mese di settembre, per poter raccogliere zaini, libri, diari, penne, temperini, quaderni, pastelli, pennarelli, matite, cartelline da disegno, astucci, gomme, album, forbicine, calcolatrici, righelli, squadre, goniometri, compassi e ogni articolo utile per la scuola.

Quest'anno è dedicata alla memoria del dottore e socio del Lions Club di Ventimiglia Luigi 'Gigi' Amorosa, prematuramente scomparso, l'iniziativa dei Lions in collaborazione con i Servizi sociali della città. "L'idea è nata l'anno scorso a livello distrettuale dei Lions" - fa sapere Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi e moglie di Luigi 'Gigi' Amorosa - "L'avevano portata avanti alcuni club di Sanremo. Quest'anno hanno ripresentato questo service distrettuale che è piaciuto molto e così tanti club di questa zona si stanno attivando. Si sono, infatti, attivati il Lions Club Bordighera Otto Luoghi, il Lions Club Bordighera Capo Nero Host e i club di Sanremo. E' un'iniziativa lodevole e interessante ed è importante, in un momento di crisi e di problemi economici, aiutare la comunità. Quest'anno il distretto ha voluto dedicare l'iniziativa alla memoria di Luigi Amorosa e, perciò, mi fa doppiamente piacere aiutare la comunità".

Coinvolte tutte le cartolerie-librerie di Vallecrosia e una tabaccheria di Bordighera che hanno aderito con piacere all'iniziativa solidale. "E' un'iniziativa dei Lions che coinvolge le nostre cartolerie e librerie" - dice il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Hanno infatti aderito la libreria Pellegrino, Il Quadrifoglio e la cartoleria Rey di Vallecrosia ma anche la Tabaccheria del Corso, in corso Italia, a Bordighera. Quest'iniziativa può essere davvero importante per quelle famiglie che hanno difficoltà a fornire ai loro bambini le cose minime per la scuola, come penne, gomme o astucci. I commercianti di Vallecrosia si sono dimostrati sensibili ed entusiasti a promuovere lo 'zaino sospeso'. Le cartolerie e librerie si sono, infatti, rese subito disponibili per accogliere le offerte di materiale scolastico. La raccolta solidale di materiale scolastico durerà per tutto il mese di settembre, poi i Servizi sociali andranno a raccogliere ciò che è stato donato e si occuperanno di distribuire il materiale alle famiglie in difficoltà in base alle necessità. Verranno aiutati anche bambini dell'entroterra. Ringrazio i Lions e la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara che ha pensato a noi. Sono contenta di collaborare con loro che si prestano sempre per i bisogni della popolazione".