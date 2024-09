Un aiuto alle famiglie in difficoltà, a Vallecrosia prosegue con successo lo "zaino sospeso" (Foto e video)

Continua la raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà a Vallecrosia. L'iniziativa "zaino sospeso", un service Lions messo in atto nel mese di settembre, si prolungherà fino al 5 ottobre.

In molti si sono già recati presso la libreria Pellegrino, Il Quadrifoglio e la cartoleria Rey di Vallecrosia per donare zaini, libri, diari, penne, temperini, quaderni, pastelli, pennarelli, matite, cartelline da disegno, astucci, gomme, album, forbicine, calcolatrici, righelli, squadre, goniometri, compassi e ogni articolo utile per la scuola. "Vallecrosia ancora una volta ha dimostrato di essere solidale"- dice il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "I commercianti di Vallecrosia si sono dimostrati sensibili ed entusiasti a promuovere lo 'zaino sospeso' e molti cittadini hanno già donato. Chi vorrà farlo ma non ne ha ancora avuto la possibilità potrà aderire all'iniziativa fino al 5 ottobre. Tutto quello che verrà donato sarà poi raccolto dai Servizi sociali e, in seguito, distribuito alle famiglie in difficoltà in base alle necessità. Ringrazio i Lions e la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara per questo service. Sono contenta di collaborare con loro che si prestano sempre per i bisogni della popolazione".

Quest'anno l'iniziativa dei Lions in collaborazione con i Servizi sociali della città è dedicata alla memoria del dottore e socio del Lions Club di Ventimiglia Luigi 'Gigi' Amorosa, prematuramente scomparso. "Ringraziamo l'Amministrazione comunale che ci ha appoggiato in questo service e tutti i cittadini che hanno aderito" - fa sapere Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi e moglie di Luigi 'Gigi' Amorosa - "L'iniziativa, che ha avuto successo, proseguirà fino al 5 ottobre".

Il 5 ottobre si potranno, inoltre, donare anche zaini e articoli utili per la scuola di seconda mano in buono stato. "Il service si concluderà con una raccolta di zaini o astucci usati" - svela la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara - "Vi sarà un punto presso i giardini Falcone e Borsellino a Vallecrosia in cui si potranno portare zaini o astucci di seconda mano, ovviamente in buono stato".