Sanremo: aperto il nuovo punto E.ON per supportare i cittadini nel passaggio al mercato libero dell'energia (Foto)

Il passaggio al mercato libero nel settore dell'energia avvenuto a luglio 2024 ha portato grandi cambiamenti nelle vite degli italiani, una transizione che l'azienda E.ON sta cercando di rendere quanto più dolce possibile.

"Si parla molto della digitalizzazione dell'energia, un qualcosa in cui noi crediamo molto, ma siamo convinti che sia importante essere sul territorio - spiegano i vertici di E.ON durante l'inaugurazione del punto inaugurato a Sanremo in Via Roma 152 - Siamo in una città importantissima e ritenevamo giusto essere qui per presentare i nostri servizi".

L'apertura del point coincide con la vittoria di un lotto che ha portato in dote oltre all'imperiese anche le province di Monza e Brianza, Lecco e Savona. E proprio a Savona nei prossimi giorni andrà in scena una giornata in cui E.ON porterà avanti un intervento di pulizia in alcune aree del territorio, per rimarcare a sua volontà di combattere l'inquinamento ambientale, investendo anche in energia pulita. All'inaugurazione erano presenti anche alcuni rappresentanti della Bvc Sanremo Basket, di cui l'azienda è sponsor ufficiale.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende servendo circa 47 milioni di clienti.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 1.000.000 di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta.