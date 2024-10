Ventimiglia, sottopasso di San Secondo chiuso: riaprirà dopo l'intervento di messa in sicurezza (Foto)

Il sottopasso di San Secondo a Ventimiglia rimane chiuso fino a quando non verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza. Il tratto di via San Secondo, da corso Genova fino all'incrocio con via Scalo Merci, non è, infatti, transitabile dall'8 settembre scorso.

"Non possiamo intervenire noi perché è competenza di Rfi, cioè Rete Ferroviaria Italiana, con i quali siamo costantemente in contatto" - fa sapere l'assessore con le deleghe ai Lavori pubblici e manutenzioni, Verde pubblico, Frazioni e Cimiteri Domenico Calimera - "Ci avevano promesso che già la settimana scorsa sarebbero intervenuti ma stanno ritardando l'intervento che noi continuiamo a sollecitare tutti i giorni. Non dipende da noi il ritardo".

A causa del maltempo che aveva colpito a settembre il Ponente ligure, alcune pietre erano precipitate invadendo la careggiata, probabilmente dopo essersi staccate dalla parete rocciosa che sovrasta la strada a senso unico, per questo motivo è necessario un intervento per garantire la sicurezza di chi transita e parcheggia, giornalmente, lungo la strada. "Devono mettere in sicurezza l'area ma penso che entro la fine di questa settimana, al massimo alla metà dell'altra, sarà riaperto, almeno così ci hanno detto" - dice Calimera - "Volevano aprire già la settimana scorsa ma, purtroppo, non ci hanno ancora consegnato la strada".