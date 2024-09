Ventimiglia, pietre sulla strada: chiuso il sottopasso di San Secondo (Foto)

Chiuso il sottopasso di San Secondo a Ventimiglia. Il tratto di via San Secondo, da corso Genova fino all'incrocio con via Scalo Merci, non risulta, infatti, transitabile da domenica.

A causa del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il Ponente ligure, alcune pietre sono precipitate e hanno invaso la careggiata, probabilmente dopo essersi staccate dalla parete rocciosa che sovrasta la strada a senso unico.

La via è stata così chiusa al transito dalla polizia locale fino a quando non saranno state effettuate tutte le verifiche necessarie per poter garantire la sicurezza di chi transita e parcheggia, giornalmente, lungo la strada.