Ventimiglia, conclusi i lavori di messa in sicurezza: riapre il sottopasso di San Secondo (Foto)

Riapre il sottopasso di San Secondo a Ventimiglia che dall'8 settembre scorso non era più transitabile. Sono stati, infatti, eseguiti i lavori di messa in sicurezza nel tratto che da corso Genova arriva fino all'incrocio con via Scalo Merci.

"Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata ferroviaria nel tratto iniziale di via San Secondo, chiuso a causa di smottamenti in seguito alle piogge delle scorse settimane" - fanno sapere dal Comune.

La galleria verrà così riaperta al transito veicolare.