Triora, giovedì e venerdì la 4a edizione del Convegno Internazionale sull'Inquisizione: ecco il programma

Il pittoresco borgo ligure di Triora, noto per il suo legame storico con la caccia alle streghe, ospiterà la quarta edizione del Convegno Internazionale sull'Inquisizione, un evento di rilevanza accademica e culturale, che si terrà il 3 e 4 ottobre 2024 presso la Sala Congressi del Museo Civico di Triora.

Il tema di quest'anno, “Scrutinizing the Devil’s Plots: Magic, Witchcraft and Inquisitions (XIV-XIX century)”, esplorerà la complessa interazione tra magia, stregoneria e inquisizione dal XIV al XIX secolo. Il convegno, organizzato dall'Università di Bologna, vedrà come chairman il Professor Vincenzo Lavenia e accoglierà esperti e ricercatori provenienti da tutto il mondo per una riflessione interdisciplinare sul tema.

L'evento si svilupperà in diverse sessioni tematiche, che copriranno argomenti chiave come la magia e la demonologia nel Medioevo, i processi per stregoneria nelle Alpi e in Liguria, e le inquisizioni dell’età moderna in tutta Europa, con un focus su contesti specifici come l'Italia, la Spagna e la Nuova Spagna. Tra i relatori più attesi ci saranno Marina Montesano, Richard Kieckhefer, Michaela Valente e José Pedro Paiva, solo per citarne alcuni.

Triora, con il suo affascinante patrimonio storico legato alla stregoneria e ai processi inquisitori, rappresenta la cornice ideale per questo convegno, che non solo getta luce su uno dei capitoli più controversi della storia europea, ma stimola anche un dialogo contemporaneo sulle implicazioni sociali, politiche e religiose delle persecuzioni di massa.

Ecco il programma:

Inquire, FourthAnnual Conference

Triora, 3-4 October 2024

Scrutinizing the Devil’s Plots: Magic, Witchcraft, and Inquisitions (XIV-XIX century)

Thursday 3 October

9,00-9,30

Introduction: Irene Bueno, Vincenzo Lavenia, Riccardo Parmeggiani

9,30-11,15

1. Late Medieval Magic and Demonology

Marina Montesano, “Malgigi scongiurò quello una notte”. Diavoli e magia nella letteratura del Quattrocento

Julien Véronèse, Magie et conjuration des démons, entre textes et procès (fin du MoyenÂge)

Martine Ostorero, Miracle de hostie, volmagique et cornemuse: la culturedémonologique de l’inquisiteur François Granet (1481-1494)

11,15-11,30

Coffee break

11,30-13,15

2. Late Medieval Cases

Richard Kieckhefer, Eliciting False Confessions: Methods of Interrogation in Early Swiss Witch Trials

Maxime Gelly-Perbellini, Le diable à Cîteaux: le procès pour sorcellerie de RegnaultRobergeot (1480-1481)

Pau Castell Granados, The Origins of Witchcraft in 15th-century Europe: the Pyrenean Paradigm

13,15-15,00

Lunch

15,00-16,45

3. Alps and Liguria

Silvia Bertolin, Gli inizi della persecuzione della stregoneria nella Valle d'Aosta

Alessia Belli, Girolamo Visconti, Bernardo Rategno e la trattatistica nell’Italia settentrionale tra tardo medioevo e prima età moderna

Giulia Lovison, L'inquisitore fra' Modesto Scrofeo e la caccia alle streghe di Sondrio (1523)

16,45-17,00

Coffee break

17,00-18,15

Paolo Portone-Valerio Giorgetta, La lunga caccia nella diocesi di Como tra continuità, perplessità e resistenze: due casi esemplari (XVI-XVII secolo)

Paolo Fontana, Evocazione demoniaca e pratiche di guarigione. Note su alcuni aspetti della stregoneria a Genova (secoli XVI-XIX)

Friday 4 October

9,15-11,20

4. EarlyModernInquisitions

Michaela Valente, “Io non so fare sortileggio, né incanto, né maleficio di sorte alcuna”: la voce delle presunte streghe nell'Italia dell'età moderna

Lu A. Homza, Vague Policies and Risky Outcomes: Spanish Inquisitors and Witch Suspects, 1500-1700

José Pedro Paiva, Misconceptions of the Early Modern Portuguese Inquisition: Jurema, Mandingas and Asian Witches

MaríaJesús Zamora Calvo, El diabloallendelosmares: tratadosdemonológicos en NuevaEspaña

11,20-11,40

Coffee break

11,40-13,00

5. Continental Europe: Contexts and Comparisons I

Rita Voltmer, Urban Witchcraft Trials in the Framework of Social, Economic, Political, and Religious Conflicts. A Comparison

Louise Kallestrup, Witchcraft and the Godly State: The Case of Denmark

13,00-14,45

Lunch

14,45-16,30

6. Continental Europe: Contexts and Comparisons II

Dries Vanysacker, No Holy Office-tribunals; so no Church-involvement at All? Witch Trials in the Low Countries (1450-1685)

Maryse Simon, La sorcellerieen Lorraine et sarépression par Nicolas Rémy indûmentsurnommé le Torquemada lorrain

IldikóSz. Kristóf, Imported or Local „Witchcraft”? Demonologies, Heresies and Witch-Hunting in the Kingdom of Hungary, 16th-18th Centuries

16,30-17,00

Coffee break

17,00-17,40

7. The 19th Century

William Pooley, The French Revolution in Magic?

17,40-18,10

Conclusions: Matteo Duni