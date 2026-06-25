Flor Riviera, a Bordighera un confronto sul verde come valore identitario e motore di sviluppo

L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo del verde come elemento distintivo del territorio, occasione per riflettere sulla necessità di promuovere una maggiore cultura della cura del paesaggio e di avviare manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, operatori e visitatori, affinché il patrimonio botanico diventi sempre più protagonista della vita culturale e turistica della città.

Ad aprire l'incontro è stato il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale sottolineando il forte legame tra la città e il suo patrimonio verde.

«Bordighera ha un legame speciale con il mondo botanico e floricolo. È un legame che appartiene alla nostra storia, alla nostra immagine e alla nostra vocazione più autentica. Le palme, i giardini, le ville storiche, il clima, la luce e la vegetazione mediterranea non sono soltanto uno scenario, ma parte integrante della nostra identità», ha dichiarato il sindaco.

Nel suo intervento, Baldassarre ha evidenziato come il verde non rappresenti soltanto un valore estetico, ma anche una risorsa culturale, economica e turistica, capace di migliorare la qualità urbana e rafforzare l'attrattività della città.

«Il patrimonio botanico e paesaggistico di Bordighera va custodito, rinnovato e promosso. Una città curata nel verde è una città più bella, più accogliente, più vivibile e anche più attrattiva per chi arriva da fuori», ha affermato, esprimendo l'auspicio che Flor Riviera possa crescere e diventare un appuntamento stabile, capace di raccontare la Riviera attraverso i suoi colori, i suoi profumi e la sua storia.

Durante l'incontro è emersa la volontà condivisa di sviluppare nuove manifestazioni dedicate al verde, ai giardini e alla cultura botanica, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela del patrimonio paesaggistico e di valorizzare una tradizione che rappresenta uno dei tratti distintivi del Ponente ligure.

Alla presentazione erano presenti anche gli assessori Margherita Mariella e Massimiliano Bassi, a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione comunale verso iniziative che coniugano ambiente, cultura, turismo e sviluppo del territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Giustino Ballato, l'architetto Marco Verrando, l'architetto Veronica Buratto, la Società Orticola del Piemonte e il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell, che hanno reso possibile un momento di dialogo e progettualità destinato a valorizzare uno degli elementi più preziosi dell'identità di Bordighera e dell'intera Riviera.