Italia e Francia rilanciano l'asse delle infrastrutture: al centro anche la ferrovia Marsiglia-Genova e il Tunnel di Tenda

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha partecipato al Forum economico Italia-Francia, incontrando il ministro francese dei Trasporti Philippe Tabarot e numerose aziende italiane e francesi attive nei settori delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti.

Al centro del confronto la volontà condivisa di rafforzare la connettività tra i due Paesi attraverso una visione integrata delle infrastrutture, valorizzando in modo complementare i collegamenti ferroviari, stradali e marittimi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tratta ferroviaria Marsiglia-Genova, considerata strategica per collegare i principali porti del Mediterraneo occidentale e rafforzare la competitività del sistema logistico europeo.

Nel corso degli incontri è stato inoltre confermato l’impegno comune sui principali collegamenti transfrontalieri, a partire dal completamento del Tunnel di Tenda, con l’obiettivo di avviare entro l’inizio del 2027 i lavori di riqualificazione della canna storica.

Dalla Torino-Lione al Frejus, dal Tenda al Monte Bianco fino allo sviluppo delle autostrade del mare, Italia e Francia confermano una piena sintonia sulla necessità di investire in infrastrutture moderne e interconnesse, fondamentali per la crescita economica e la competitività europea.