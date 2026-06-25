Bordighera, alla Libreria AmicoLibro la presentazione di "Appuntamento al Belvedere" con Gabriella Ledda Spada e Alberto Guglielmi Manzoni

Venerdì 26 giugno, alle ore 17.30, la Libreria AmicoLibro di Bordighera, in via Vittorio Emanuele II 30, ospiterà la presentazione del libro Appuntamento al Belvedere della giornalista e scrittrice Gabriella Ledda Spada.

L'iniziativa è organizzata dalla stessa autrice insieme alla Fondazione "L'Uomo e il Pellicano" ETS di Alberto Guglielmi Manzoni. L'ingresso è libero.

Nel corso dell'incontro dialogheranno con il pubblico Gabriella Ledda Spada e Alberto Guglielmi Manzoni, approfondendo i temi del volume.

Appuntamento al Belvedere racconta la storia di Alberto, un giovane la cui passione per il mare e l'incertezza legata a un lavoro precario lo spingono a cercare lontano dal proprio paese di origine una strada capace di dare significato e felicità al suo futuro. Il protagonista intraprende così un percorso di ricerca personale che lo porterà, grazie a un incontro inatteso, a scoprire la propria identità più autentica e a riconoscere la bellezza che si trova molto più vicina di quanto avesse immaginato.

Durante l'evento sarà inoltre possibile conoscere le attività della Fondazione "L'Uomo e il Pellicano" ETS, che opera attraverso due ambiti strettamente collegati: quello culturale, dedicato alla promozione e alla diffusione del sapere, alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e alla salvaguardia dell'ambiente, e quello filantropico-solidaristico, rivolto al sostegno concreto di famiglie e persone in situazioni di difficoltà, anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato, ordini professionali e club service.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5x1000.

Informazioni sul sito al link: www.uomoepellicano.it.