Ventimiglia, il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli in visita alla Spes

Il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli in visita a Ventimiglia. E', infatti, in programma un incontro istituzionale presso la sede della Spes Auser APS mercoledì prossimo, il 2 ottobre.

La deputata dovrebbe giungere nella città di confine intorno alle 18.30 e raggiungerà la sede della Spes dove, nel piazzale antistante, alle 18.45, per l'occasione è prevista un'esibizione del gruppo sbandieratori della Spes.

A seguire, alle 19, nell'aula magna della struttura della Spes vi saranno i saluti di benvenuto da parte di Matteo Lupi, presidente di Spes Auser APS, l'intervento del sindaco Flavio Di Muro, di due ragazzi e di un genitore.

Dopo l'intervento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, uno spazio sarà anche dedicato alle domande dei presenti.