Sanremo, il sindaco Mager e l'assessore Sindoni incontrano il sultano di Pahang (Foto)

“E’ stato un grande piacere incontrare Sua Altezza Reale Sultano di Pahang, la cui presenza conferma la vocazione internazionale di Sanremo. E siamo veramente felici che abbia scelto la nostra città come meta del suo viaggio in Italia che, come tappe successive, include solo Firenze e Roma”.

Così il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni all’indomani dell’incontro privato avvenuto ieri al Royal Hotel con Sua Altezza Reale Sultano di Pahang, accompagnati dall'ing. Edoardo Varese, patron del Royal Hotel e da Marco Sarlo, Royal Hotel.

Sua Altezza ha espresso felicitazioni per il soggiorno a Sanremo, chiedendo di poter visitare alcuni luoghi simbolo e alcune strutture sportive prestigiose, come ad esempio il circolo golf, esprimendo il desiderio di tornare prossimamente nella nostra città. “La visita di Sua Altezza Reale a Sanremo – concludono il sindaco e l’assessore – è motivo di orgoglio e può aprire nuovi legami di tipo turistico ed economico”.