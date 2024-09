Pediatri e Odontoiatri a convegno su prevenzione e cura delle malattie di bocca e denti del bambino

L’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Imperia, in collaborazione con le sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e della Federazione Nazionale Medici Pediatri, ha organizzato per sabato 28 Settembre un importante Convegno sul tema della Prevenzione delle Malattie Orali. Si terrà un confronto tra due discipline, la Pediatria e l’Odontoiatria, con lo scopo di chiarire quale corretto approccio diagnostico e terapeutico si deve adottare per la salvaguardia della salute e delle funzioni del cavo orale nei bambini.

Interverranno relatori importanti, la Dott.sa Maria Grazia Cagetti e il Prof. Gregorio Milani, entrambi dall’Università di Milano, con aggiunta di intervento da parte delle Logopediste Alice Cherchi e Giada Viglietti. Scopo ultimo del Convegno sarà la preparazione di una campagna informativa rivolta ai genitori dei bambini tra 0 e 12 anni, con tutte le informazioni utili per l’intercettazione preventiva di problemi di carie e malattie gengivali, occlusione dentaria, fonazione e estetica. Il Convegno si terrà presso la sala conferenze del Museo dell’Olivo, all’interno dell’Azienda Carli di Imperia.