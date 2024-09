Sanremo: maxi sequestro effettuato dalla polizia locale, la soddisfazione di Confesercenti

Confesercenti esprime soddisfazione in merito al recente maxi sequestro effettuato dalla polizia locale di Sanremo e si congratula con le forze dell’ordine in merito all’operazione eseguita per combattere il fenomeno della contraffazione diffuso in diverse realtà della nostra provincia.



"Il fenomeno di sradicamento di attività illecite quali l’abusivismo commerciale e la contraffazione fa seguito a quanto deciso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo nel quale avevano partecipato attivamente i nostri referenti provinciali della Confesercenti e nel corso del quale erano state esaminate le problematiche relative ai fenomeni all’abusivismo commerciale, nelle diverse forme, e alla vendita di merce contraffatta, con la segnalazione da parte di Confesercenti del preoccupante diffondersi, soprattutto nei centri urbani, del fenomeno della vendita itinerante di prodotti alimentari, svolta da ambulanti mediante l’uso di camion o altri mezzi per la vendita di frutta, verdura e prodotti caseari provenienti dal sud Italia, oltre che la segnalazione del diffondersi di vendita di merce usata e/o rigenerata in mercati ambulanti proposta ai clienti e priva degli idonei cartelli descrittivi della tipologia di merce (usata o rigenerata) e senza la necessaria tracciabilità, come richiesta dalla Asl 1, con indicazione del luogo dove questa viene sanificata.

I rappresentanti di Confesercenti ringraziano le forze dell’ordine per l’iniziativa assunta e per tutte quelle che seguiranno assicurando la piena collaborazione, come Associazione di categoria, per garantire la piena tutela delle categorie che operano nella legalità e nel rispetto delle normative".