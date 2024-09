Elezioni, Mostardini (Vince Liguria): "Con Bucci al lavoro per la Liguria"

"Oggi più che mai - dice la candidata al consiglio regionale di Vince Liguria Stefania Mostardini - sono convinta di aver fatto la giusta scelta, ossia quella di candidarmi con la lista civica Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci Presidente. La Liguria ha bisogno di guardare avanti ed il civismo e pragmatismo di Marco Bucci sono la ricetta per far crescere il nostro territorio. Sono pronta ad affrontare questa sfida, tanti sono i temi che devono essere messi al centro per un ulteriore rilancio, dal turismo, ai trasporti e viabilità, passando per la sanità: insieme con caparbietà e coraggio e come dice il nostro candidato presidente, 'al lavoro per la Liguria!'".