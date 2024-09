Sanremo, Festa dello Sport, Sindoni: "Orgogliosi della straordinaria riuscita dell’evento

La “Festa dello Sport” di domenica 22 settembre organizzata dall’assessorato al turismo e allo sport guidato da Alessandro Sindoni si è rivelata un grande successo, con la partecipazione di numerose associazioni sportive e di un continuo flusso di visitatori, sia grandi che piccini, che hanno animato le attività sin dal mattino.

"Siamo davvero orgogliosi della straordinaria riuscita dell’evento – dichiara l’assessore Sindoni - e desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le associazioni sportive che hanno aderito con entusiasmo a questa giornata di festa, così come all’ufficio turismo e sport che tanto si è adoperato per l’organizzazione e a tutti gli uffici comunali coinvolti.Rivolgo un ringraziamento particolare alla Consigliera Maura Ghisi per il fondamentale supporto e alle diverse realtà che hanno collaborato: dal Floriseum alla Banca del Tempo, dall'Istituto Ruffini-Aicardi alla scuola media Giovanni Pascoli, dalla Polizia Municipale alla Croce Rossa. La collaborazione di tutti ha garantito lo svolgimento di una giornata davvero partecipata all'insegna dello sport e del divertimento”.