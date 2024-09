Elezioni regionali, Alberti: "Marco Bucci una persona concreta" (video)

L'imprenditore imperiese Alberto Alberti è tra i candidati della lista "Per Bucci presidente-Vince Liguria", per le prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. "È una candidatura atipica, è la prima volta che mi cimento in un'avventura di questo genere -commenta Alberti-. L’ho fatto perché una decina di anni fa a una cena, per caso, ho conosciuto Marco Bucci e mi sono ‘innamorato’ di lui per il modo che ha di operare. E' una persona che stimo moltissimo perché determinato, chiaro e lucido nelle decisioni, procede per obiettivi, una persona concreta".

L'intervista

"Quando è stato fatto il mio nome, Bucci ha espresso subito parere positivo, questo mi ha riempito di orgoglio. Ho accettato di mettermi in gioco, i problemi nel territorio imperiese sono tanti, nonostante l'ottimo lavoro che ha svolto la Giunta. Abbiamo una ferrovia a binario unico, da finire l’Aurelia Bis, l’Armo-Cantarana, lavori iniziati e mai finiti, se la Liguria voterà Marco Bucci, questi lavori saranno portati a termine".