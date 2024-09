Sanremo, giovedì torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in c.so Cavallotti 59, per giovedì 26 settembre 2024 alle ore 17.15 per la trattazione delle interpellanze/interrogazioni, la c.d. Question Time.

Sei i punti all'ordine del giorno e tra questi l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il regolamento della Rsa 'Casa Serena', la trasformazione in rsl di Amaie spa nonchè il riconoscimento del debito fuori bilancio di quasi 25mila euro destinati ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle torri faro ello stadio comunale di Sanremo.