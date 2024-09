Consiglio comunale, Vallecrosia approva il bilancio consolidato 2023 (Foto)

Approvato, in consiglio comunale a Vallecrosia, il bilancio consolidato 2023.

"Atto dovuto che portiamo in consiglio comunale" - afferma il sindaco Armando Biasi - "Abbiamo ampiamente conosciuto il tema in commissione".

"E' un documento tecnico che porta in dote tutto ciò che costituisce parte del bilancio, degli interventi e delle attività che un'amministrazione mette in atto. Colgo l'occasione per ringraziare i funzionari che si occupano della materia contabile che diventa sempre più complicato" - dice il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "E' una conferma di quello in parte detto in commissione, portiamo la nostra contrarietà visto che le scelte sono diverse e contrarie alle nostre".

"Mi accingo a fare un'osservazione in merito a questa pratica" - afferma il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "E' un documento tecnico ma non ho avuto modo di poter recepire gli elementi scaturiti attraverso il dibattito della commissione tramite streaming perché ad oggi non risulta caricato sul portale quindi diventa difficile restare al passo. Ho avuto modo di confrontarmi con il mio capogruppo. Sono documenti necessari ad amministrare figli di scelte politiche diverse da quelle che sono nostre e per questo motivo il mio voto non potrà essere che contrario".