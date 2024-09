Transito di mezzi pesanti, Vallecrosia approva un regolamento comunale (Foto e video)

Approvati in consiglio comunale a Vallecrosia il bilancio consolidato 2023, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e il regolamento comunale per transiti in deroga ai limiti imposti sulle strade.

Quattro i punti all'ordine del giorno discussi durante la seduta andata in scena in serata in sala polivalente. "In un clima di massima serenità e di collaborazione tra i gruppi consiliari abbiamo affrontato tre pratiche all'ordine del giorno" - commenta il sindaco Armando Biasi al termine della seduta - "Due del settore finanziario, uno era un obbligo di legge da approvare entro la fine di settembre mentre l'altra era una variazione di bilancio, e un regolamento comunale per transiti in deroga ai limiti imposti sulle strade".

La pratica è passata in consiglio comunale nonostante tre voti contrari da parte della minoranza visto che non condivideva lo "spostamento di 50mila euro per sanzioni". "Siamo uno dei pochi comuni della provincia che riesce ad approvare il bilancio nei termini previsti" - sottolinea il primo cittadino parlando della variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - "Il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno che ci permette di lavorare in un clima di efficienza anche grazie alla capacità dei nostri funzionari. Sono variazioni tecniche che riguardano spostamenti di somme anche per l'ottenimento di bandi pubblici e non rappresentano una scelta di indirizzo politico".

Passa anche il nuovo regolamento comunale sul transito dei mezzi pesanti proposto dall'ufficio tecnico. A riguardo la minoranza si è astenuta visto che ha espresso la volontà di poter approfondire la lettura del regolamento per, laddove fosse necessario, proporre variazioni e integrazioni. "Abbiamo regolamentato ulteriormente l'accesso dei mezzi pesanti per aiutare le aziende che devono venire sul territorio a comprendere meglio le regole" - spiega il sindaco Biasi riferendosi al regolamento comunale per transiti in deroga ai limiti imposti sulle strade - "Regolamenta il passaggio di veicoli sia di soggetti pubblici che privati al fine di evitare danneggiamenti del patrimonio comunale, in particolare alla pavimentazione delle strade pubbliche sul territorio comunale, come è già successo. Credo che se regolamentiamo la corretta funzionalità delle nostre abitudini abbiamo poi in ritorno una qualità di valorizzazione del territorio stesso".

I consiglieri comunali di minoranza Fabio Perri e Mirko Valenti hanno, inoltre, consigliato di "fare un regolamento in maniera più marcata, semplice, precisa e facilmente realizzabile e rispettabile dai cittadini e dalle aziende affinché i richiedenti possano ottenere velocemente l'autorizzazione straordinaria necessaria".