Pompeiana: grandissimo successo dell'iniziativa 'Puliamo il Mondo' promossa da Legambiente

Grandissimo successo dell'iniziativa "Puliamo il Mondo", promossa da Legambiente e organizzata nella mattinata di ieri a Pompeiana, all'interno del Sito di Interesse Comunitario, da parte dell'Associazione Praugrande in collaborazione con il Comune di Pompeiana.



L'evento ha visto la partecipazione di circa 30 persone, tra cui i membri della giunta dell'Amministrazione Comunale di Pompeiana, sindaco, vicesindaco ed assessore, diversi esponenti e soci dell'Associazione Praugrande ed un numeroso e attivo gruppo di ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Pastonchi", del plesso della scuola secondaria di primo grado di Riva Ligure, che hanno dedicato un'intera mattinata del proprio tempo libero a pulire dai rifiuti la zona che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo la strada. I volontari hanno ritrovato rifiuti di ogni tipo, come purtroppo capita tutti gli anni, abbandonati senza alcun riguardo ed in modo incivile ai bordi della strada, come bottiglie di plastica, di vetro, lattine, cartacce, bombolette spray. Sono poi state rinvenute, in due distinte zone sotto la strada, delle vere e proprie discariche. In particolare un intero pavimento di un'abitazione con piastrelle e cartongesso, un tipo di rifiuto oltretutto anche di difficile smaltimento, ed un arredamento completo, con mobili, tavoli, una vecchia stufa, un decespugliatore, termosifoni e ventilatori, ecc... Grazie al prezioso aiuto di tutti i volontari, in particolare dei ragazzi che si sono dimostrati molto operosi e determinati, tutti i rifiuti sono stati correttamente conferiti e smaltiti.

Confidiamo sempre che giornate come questa servano a sensibilizzare tutti sull'importanza del rispetto dell'ambiente in cui viviamo, evitando comportamenti assolutamente incivili, che purtroppo si ripetono troppo spesso, educando soprattutto le nuove generazioni sulla necessità di preservare integro, pulito e sano il nostro patrimonio naturale.