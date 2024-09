Alisa, Viale (Lega): “Orlando dica chiaramente che vuole cancellare tutte le Asl per averne una unica”

"Il candidato del centrosinistra Orlando è solo capace di fare pura demagogia in perfetto stile Pd. Il centrodestra, quando è arrivato in Regione, nel 2015, dopo anni di governo della sinistra, ha trovato una sanità allo sbando con un buco enorme. L'unica cosa che sono stati capaci di fare per ridurre il deficit sanitario è stata la cartolarizzazione degli immobili, fra cui le Asl, mentre gli ricordo che noi, proprio grazie a un'azione di razionalizzazione e riorganizzazione, passata anche attraverso l'istituzione di Alisa, nel 2020, il debito lo abbiamo azzerato. Orlando poi deve solo vergognarsi quando dice che si pagherà nei pronto soccorso. Fa sciacallaggio di basso livello e da un ex ministro sinceramente non me lo aspettavo, siamo al limite del procurato allarme. È come se noi dicessimo che se vincerà la sinistra mangeranno i bambini. Siamo seri. Orlando esca allo scoperto e dica chiaramente che il loro programma è quello di cancellare le Asl per averne una unica centrale per tutta la Liguria. Una proposta a cui il centrodestra è sempre stato contrario perché significherebbe penalizzare il territorio e non essere più in grado di rispondere alle specifiche necessità locali, ma questo, guarda caso, Orlando ha dimenticato di dirlo ai liguri".

Lo dice in una nota Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.